Neue Erfindung bringt Stabilität und Fahrspaß

Die „Radkrone“ traf den deutschen Tüftler am Achensee in Tirol, um seine Erfindung auszuprobieren. Dabei halten zwei Federn den Lenker gerade, was eine höhere Lenkstabilität und ein natürlicheres Fahrgefühl verspricht. Klieber vergleicht diese Selbstzentrierung mit der Lenkung eines Autos: „Das Fahrgefühl ist präziser, ausbalancierter und einfach besser.“ Das will ich wissen, also ab auf den Trail. Das K.I.S.-System, das in Serie unauffällig im Rahmen integriert sein wird, ist aktiv. Zuallererst fällt mir auf, dass das Vorderrad beim Schieben nicht mehr zur Seite kippt.