„Wir müssen endlich ins Handeln kommen“

Die Natur hat es der gebürtigen Steirerin schon als Kind angetan: „Ich bin am Berg aufgewachsen und war viel draußen - da entstand schon früh eine gewisse Verbundenheit.“ Doch auch wenn ihre Kindheit von der ländlichen Umwelt geprägt wurde, war es vorerst eher nebensächlich, dass Magdalena an der BOKU in Wien studierte. „Es war anfangs eher ein Übergangsstudium, aber bald sah ich die Sinnhaftigkeit dahinter und wollte unbedingt weiterstudieren und abschließen.“ Was sie dann auch tat, allerdings nicht ausschließlich.