Börse in Villach: Schnäppchen für den Wintersport

Daher hat die Arbeiterkammer 1995 die Sportbörsen ins Leben gerufen. Nun stehen wieder die AK-Wintersportbörsen an, und zwar mit neuem System und längeren Öffnungszeiten. Jeweils am ersten Tag, und ausschließlich an dem, können Wintersportartikel abgegeben werden. Am zweiten Tag kommen zwischen 9 und 19 Uhr potenzielle Käufer. Am dritten Sportbörsentag erfolgt parallel zum Sportartikelverkauf von 9 bis 17 Uhr die Abholung des Verkaufserlöses und der nicht verkauften Artikel.