„Nur das Happy End hat leider gefehlt!“

Christian Jauk knabbert wie alle Schwarzen noch am tränenreichen Abschied aus der Europa League. Der Sturm-Präsident zog am Tag nach der bitteren 0:2-Niederlage in Dänemark aber eine zufriedene Bilanz. Positiv nach dem unglücklichen Europacup-Aus: Mit Abwehrchef Gregory Wüthrich wurde bereits verlängert. Zeit zum Wundenlecken gibt es keine, schon Sonntag geht´s für die Ilzer-Truppe in der Liga in Altach weiter.