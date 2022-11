Kenia: Hunderte Elefanten, Gnus & Zebras verendet

Der anhaltenden Dürre in Kenia sind heuer bereits Hunderte Elefanten und andere Wildtiere zum Opfer gefallen. Zwischen Februar und Oktober seien 205 Elefanten, 512 Gnus, 381 Zebras, 51 Büffel und zwölf Giraffen (Bild) an Hunger und Wassermangel gestorben, sagte Tourismusministerin Peninah Malonza am Freitag in Nairobi. Auch neun weitere Arten seien stark bedroht.