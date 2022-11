Nordkenia: Der brutale Kampf gegen die Dürre

Die dürre Akazie wirft nur sehr wenig Schatten auf die Dorfältesten in Parkati. Kinder und Frauen verstecken sich untertags so gut es geht in ihren selbstgebauten Lehmhütten, die Männer und männliche Kinder sind unterwegs, um für ihre Ziegenherden Wasser zu suchen. Eine hehre Aufgabe. Gnadenlos brennt die Sonne auf das ausgetrocknete Gebiet in der nordkenianischen Region Turkana herunter und verschafft dem grassierenden Klimawandel noch eine Zusatznote an Erbarmungslosigkeit.