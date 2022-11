Junge Britin fordert Brillen für alle Emojis

„Ich habe einen Brief an Google und Meta geschrieben, weil ich gerne auch andere Emojis mit Brillen hätte. Man kann ja schon eine Haut- und Haarfarbe auswählen, was schon mal toll ist. Wir bitten ja nur um eine kleine Änderung, die für viele Menschen aber ein großer Unterschied ist“, sagt Lowri Moore aus Chilwell in der englischen Grafschaft Nottinghamshire, die hinter der Initiative #GlassesOn steht.