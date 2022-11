Wenn der Postmann eine Woche nicht klingelt

Zeitungen in Containern entsorgt

Für Wirbel sorgen nun in Altpapiercontainern der Zustellbasis entsorgte Zeitungen und Inserate. Laut Post handelt es sich vorrangig um Printmedien, die nicht von ihr zugestellt werden. „Wir gehen davon aus, dass einer unserer Mitarbeiter, der im Nebenverdienst vor seinem Schichtbeginn in der Zustellbasis für ein Zeitungszustellunternehmen tätig ist, unerlaubterweise Printmedien aus seinem Nebenjob in den Containern entsorgt hat. Hier werden wir die Container in Zukunft noch besser sichern“, heißt es in einer Stellungnahme der Post. Bei weiteren Zeitungen, die ebenfalls entsorgt wurden, soll es sich um Übermengen handeln.