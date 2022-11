Karton falsch beschriftet: Rätselraten bei Vakzin

Ein Pickerl mit falscher Beschriftung hat in Niederösterreich in puncto Corona-Impfung für etwas Ratlosigkeit gesorgt. So trug der Überkarton, in dem sich die Impfstoff-Ampullen befanden, die Aufschrift des Boosters gegen die Omikron-Varianten BA. 4 und BA.5. In den Fläschchen befand sich allerdings das Vakzin gegen die Variante BA.1.