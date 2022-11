„Der Thomas hat uns immer sehr bereichert“

„Der Thomas war immer da. Auf den hat man sich verlassen können, und er hat uns immer sehr bereichert“, hat Johannes Mayr, Kommandant der Feuerwehr Niederneukirchen, nur gute Erinnerungen an Thomas S. Am Feiertag war der 46-Jährige mit zwei Freunden am Kleinen Priel unterwegs. Vor den Augen seiner Bergkameraden stürzte der Floriani 170 Meter in die Tiefe, jede Hilfe kam zu spät.