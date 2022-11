Viele Igel finden bei Pflegeeltern warmes Zuhause

Bald steht der Winterschlaf bei den kleinen stacheligen Freunden an und die Vorbereitungen für das gemütliche Nest laufen auf Hochtouren. Für die winterliche Ruhe müssen die kleinen Igel ausreichend Futter sammeln, um genügend Gewicht zuzulegen. Leider nimmt die Suche nach Nahrung bei vielen Igeln ein böses Ende, oftmals kommen sie beim Überqueren vielbefahrener Straßen unter die Räder. Viele Igelkinder werden so zu Waisen und benötigen Hilfe. Wenn sie Glück haben, kommen sie in ein Tierheim und werden hier aufgepäppelt. Doch auch die Tierheime stoßen irgendwann an ihre Grenzen - so auch der Tierschutzverein St. Pölten. Deshalb waren sie auf der Suche nach Pflegemamas und -papas für Igel. Die Rückmeldungen nach dem Facebook-Aufruf waren überwältigend.