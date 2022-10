Gemeinde startet Petition für weniger Asylwerber

Die Marktgemeinde Frankenburg startet eine Online-Petition gegen die ihrer Meinung nach zu hohe Zahl an Asylwerbern in der 5000-Einwohner Gemeinde. Alle Fraktionen sprachen sich für eine Reduzierung der hohen Zahl an Asylwerbern in der Bundesbetreuungsstelle in einer Fabrikshalle aus.