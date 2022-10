Harry flehte Freunde an, in Memoiren auszupacken

Mit Spannung werden die Memoiren von Prinz Harry erwartet, die am 10. Jänner unter dem Titel „Spare“ veröffentlicht werden. Schon im Vorfeld soll vor allem die Royal Family zittern, was der abtrünnige Sohn von König Charles in seinem Buch über sein Leben als „Nummer zwei“ hinter Thronfolger Prinz William zu berichten hat.