Von Kriegsfront in Box-Ring - und Ukrainer siegt!

Der ukrainische Olympia-Sieger Wassyl Lomatschenko hat für sein Heimatland ein starkes Zeichen gesetzt! Der 34-Jährige kehrte nach Abschluss seines Kampfeinsatzes im Krieg gegen Russland in den Box-Ring zurück und feierte am Samstag im New Yorker Madison Square Garden einen Erfolg gegen den US-Amerikaner Jamaine Ortiz.