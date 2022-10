Der neue Weg der Lienzer Hochgebirgsjäger

„Sie wird in Form der Sicherheitspartnerschaft Osttirol aber erneuert“, so der Kommandant. Ziel dieser Partnerschaft ist es, dass im Katastrophenfall die verschiedenen Einsatzstäbe besser zusammenarbeiten können. „Wir werden künftig auch verstärkt gemeinsam mit den zivilen Einsatzorganisationen üben, weshalb die neue Klettersteiganlage in der Galitzenklamm auch so wichtig für uns ist.“ Österreichweit haben bereits Polizeibergführer und Bergretter Interesse an der Nutzung der Ausbildungsanlage bekundet. Der „Weg der 24-er Hochgebirgsjäger“ ist ein weiteres Erfolgsprojekt der Alpinplattform Lienz.