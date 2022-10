Tiroler Lebensretter: Christian und Partner Santo

Die einen kennen ihn als Hüttenwirt, die anderen als Lawinenhundeführer. Beide Tätigkeiten übt bzw. übte der heute 61-Jährige aus Arzl im Pitztal leidenschaftlich und jahrzehntelang aus. „Unsere Familie betreibt schon seit dem Jahr 1984 die Rifflseehütte in Mandarfen, 1987 bin ich dann der Lawinenhundestaffel der Bergrettung beigetreten“, erzählt Christian Waibl. Als Lawinenhundeführer ist der in Oetz wohnhafte, zweifache Familienvater inzwischen in Pension gegangen.