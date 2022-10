„Asozial und feige!“ Aufregung um Becher-Skandal

Ein gebrauchter Abend für Hertha BSC! Die Berliner mussten nicht nur eine späte Niederlage in Bremen einstecken, sondern wurden nach der Partie auch noch mit Bechern beworfen. „In erster Linie möchte ich sagen, dass das nichts mit Bremer Fans zu tun hat“, so die einleitenden Worte von Sandro Schwarz bei der Pressekonferenz. „Es sind immer wieder im Fußball Einzelpersonen, die sich so verhalten. Das sind vier, fünf Leute, die auf die Idee kommen, Bierbecher zu werfen - das ist asozial, feige.“