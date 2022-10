Pelosis Ehemann von Einbrecher schwer verletzt

Der Ehemann der US-Politikerin Nancy Pelosi ist nach Angaben eines Sprechers überfallen worden. Am Freitagmorgen sei ein Angreifer in die Residenz der Pelosis in San Francisco eingebrochen und habe den 82 Jahre alten Paul Pelosi „gewaltsam angegriffen“, teilte Sprecher Drew Hammill am Freitag mit. Die Demokratin und Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses habe sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Stadt aufgehalten.