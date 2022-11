Falt-Handys: Futuristisch, aber auch praktisch?

Seit Ende 2019 bietet der südkoreanische Technologiekonzern Samsung faltbare Smartphones an - zuerst das vom Smartphone in ein Tablet verwandelbare Galaxy Z Fold, ein Jahr später das an die Klapphandys der Jahrtausendwende erinnernde Z Flip. Hohe Preise und Kinderkrankheiten ließen den Erfolg am Massenmarkt bisher ausbleiben, doch Samsung verfeinert das Konzept stetig.