Faschisten pilgerten an Mussolinis Grabstätte

Der Schatten des Faschismus begleitet Italien bis heute: Anlässlich des 100. Jahrestages des sogenannten Marsches auf Rom haben am Freitag in Predappio bei Rimini mehrere hundert Alt- und Neofaschisten den ehemaligen Diktator Benito Mussolini bedacht. Am 28. Oktober 1922 hatte der damalige Faschistenführer die Regierungsgewalt in Rom an sich gerissen. So begann das faschistische Regime, das über 20 Jahre lang in Italien andauerte.