Nichts mehr übrig von „Ich liebe meinen Kanzler“

Außerdem meint Fuchs, dass die Vorwürfe von Schmid gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka der niederösterreichischen Landes-Volkspartei noch schwer zu schaffen machen könnten. Sobotka, früher Landesrat im schwarzen Niederösterreich, soll in dieser Funktion zwei Steuerprüfungen zu verhindern versucht haben. So lautet der Vorwurf von Thomas Schmid. In Niederösterreich wird Anfang 2023 ein neuer Landtag gewählt. Die Aussagen von Schmid scheinen hier also Zündstoff für die Oppositionsparteien zu sein.