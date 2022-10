LR Gantner für Hallen statt Zelte und Container

Vorarlberg hat zwar in der vergangenen Woche einen ganz Schwung Asylwerber aufgenommen, ist aber noch weit davon entfernt, die vereinbarte Quote zu erfüllen. Der Bund hält an der Idee fest, Asylwerber in Zelten unterzubringen und hat die ersten fünf vor der Polizeischule in Feldkirch aufgestellt. Landesrat Christian Gantner auf der Suche nach Alternativen.