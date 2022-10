ÖFB-Legionär Phillipp Mwene: „Brutale Qualität“

Der heute mit Eindhoven in der Europa League im ausverkauften Philips Stadion Arsenal empfängt - Hollands Stürmer-Legende kennt die „Gunners“ aus seiner Zeit bei Manchester United bestens. In zwölf Duellen traf van Nistelrooy zwei- und siegte viermal: „Wir sollen wieder mutig spielen, jedoch hat er uns vorgewarnt, dass es erneut extrem körperbetont zur Sache gehen wird. Aufgrund seiner Karriere hat er sehr viel Erfahrung und weiß daher ganz genau wovon er spricht“, sagt Mwene. Der Wiener prallte beim letzten 0:1 gegen den Leader aus der Premier League auf 70-Millionen-Mann Bukayo Saka sowie 65-Millionen-Stürmer Gabriel Jesus: „Sie sind zurzeit eines der besten Teams in Europa und stehen nicht zum Spaß ganz oben. Ihre Spiel-Abläufe sind unglaublich, da steckt brutale Qualität dahinter“, weiß der Verteidiger. International verpasste der Rechtsfuß noch keine einzige Minute: „Wir spielen bislang eine sehr gute Saison, wollen sie nun erstmals schlagen und um jeden Preis in die K.-o.-Phase einziehen!“