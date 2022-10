Verheirateter Mann würgte und schlug seine Affäre

Am Mittwoch gegen 19.35 Uhr passte der Russe seine Affäre in Klagenfurt vor deren Haustüre ab und drängte sie in ihre Wohnung. „Die Ehefrau des Mannes hatte nämlich zuvor mit der 19-Jährigen Kontakt aufgenommen und sie zur Rede gestellt, warum diese eine Beziehung mit ihrem Gatten habe. Die Klagenfurterin wusste jedoch bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts von der Ehe“, heißt es seitens der Polizei.