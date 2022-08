Totgeprügelt und entsorgt: Frauen als Opfer

Gewalteskalation: 30 Femizide in einem Jahr

Dieser Femizid war einer von 30 (!) in ganz Österreich innerhalb nur eines Jahres, in Kärnten der traurige Höhepunkt einer grausamen Serie an Gewalttaten an Frauen. So gab es allein 656 Fälle von massiver Partnergewalt, die mit 352 Strafanzeigen wegen (schwerer) Körperverletzung, 236 wegen gefährlicher Drohung oder Nötigung, 59 wegen Stalking und zwei sogar wegen Mordversuchs endeten.