Kooperation, die Leben rettet, feiert Jubiläum!

Die Basis ist durchgehend besetzt

In 25 Jahren habe man bis dato lediglich sechs Stunden ohne Notarzt auskommen müssen. 220.000 Stunden an Diensttätigkeiten wurden bereits im NEF verzeichnet. „Knapp zwei Drittel aller Transporte gehen nach Friesach in die internen, chirurgischen und unfallchirurgischen Bereiche. Ein Drittel kommt ins Klinikum Klagenfurt, wenn es sich um neurologische, cardiale und pediatrische Notfälle oder ein Polytrauma handelt“, so Zauner. Durch diese sinnvollen Selektionen im Voraus sollen nachfolgende Patiententransporte vermieden werden.