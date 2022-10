Mit Covid-Förderung Schulden statt Löhne gezahlt

125.000 Euro an Covid-Förderung hatte ein Schweizer Gastronom für sein Salzburger Lokal erhalten, um damit Löhne zu bezahlen. Doch dies tat der in die Pleite geschlitterte Gastronom nicht, wenn auch nicht ganz unfreiwillig: „Die Bank hat das Geld zurückgehalten und damit Schulden ausgeglichen.“ Der 38-Jährige zeigte sich aber teil geständig - er ist auch zurzeit in der Privatinsolvenz.