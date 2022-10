Dives: Wenn Hintergrundmusik ein Kompliment ist

Österreich-Tour

Mit ihrem neuen Album „Wanna Take You There“ sind die Dives nun auf großer Österreich-Tour. Am 27. Oktober in der Linzer Stadtwerkstatt, am 28. Oktober im Grazer Orpheum, am 3. November in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt, am 4. November in der ARGE Kultur in Salzburg und am 5. November im Wiener WUK. Unter www.oeticket.com gibt es die Karten und alle weiteren Infos zu den Konzerten.