Unfall-Lenker (28) hatte 1,6 Promille intus

Der Unfall geschah am Nachmittag auf der B96 in Fahrtrichtung Tamsweg. In einer Linkskurve schoss der Lenker über die Fahrbahn. Das Fahrzeug prallte gegen die Böschung und überschlug sich laut Einsatzkräften ganze sechsmal. Das Auto wurde durch den Unfall schwer beschädigt: Fahrzeugteile waren in einem Umkreis von 100 Metern verstreut, berichtete die Rettung. Sowohl der Lenker als auch der Beifahrer wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.