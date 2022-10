Zwei vermisste Mädchen aus Wien in Baden gefunden

Die beiden vermissten Kinder aus Wien sind am Sonntag im Bezirk Baden gefunden worden. Die Drei- und Siebenjährige waren verschwunden, nachdem am 11. Oktober per gerichtlicher Anordnung die Obsorge wegen akuter Gefährdung von den Eltern an die Stadt Wien übertragen wurde. Seit dem fehlte von der Familie, die schon länger von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) betreut wird, aber jede Spur. Die Kinder wurden nun von der Mutter freiwillig an die Behörden übergeben.