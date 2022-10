Großquartiere für Flüchtlinge bleiben ein Aufreger

Faire Verteilung in den Regionen gefordert

Die SPÖ setzte ihre Kampagne gegen die Änderung auch am Sonntag fort: „Wir wollen eine faire und regionale Verteilung in allen Regionen Oberösterreichs für bestmögliche Akzeptanz und gute Integrationsmöglichkeiten vor Ort!“, bekräftigten Michael Lindner und Sabine Engleitner-Neu. Sie fordern mittels schriftlicher Anfrage von Hattmannsdorfer aktuelle Zahlen zur derzeitigen regionalen Verteilung, und zwar dringend. Laut ÖVP sind im Schnitt 25 Asylwerber in Landesquartieren, die größten mit 80, 54 und 50 Plätzen.