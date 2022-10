Anschläge auf Bankomaten werden immer gefährlicher

In einer konzertierten Aktion von Europol und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve - sowie der niederländischen und hessischen Polizei wurden am 17.05.2022 drei dringend Tatverdächtige von Geldautomatensprengungen in den Niederlanden festgenommen.

(Bild: Hessisches Landeskriminalamt)