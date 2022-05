Bankomat gesprengt - grenzübergreifende Fahndung

Alles andere als ruhig verlief die vergangene Nacht für die Polizeikräfte in Liechtenstein, dem Schweizer Kanton St. Gallen und in Vorarlberg. Der Grund: In der Liechtensteiner Gemeinde Gamprin sprengten Unbekannte einen Bankomaten in die Luft und flüchteten mit ihrer Beute. Eine sofortige Alarmfahndung im Dreiländereck blieb bislang ohne Ergebnis.