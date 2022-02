Bankomat-Bande sprengt Geldinstitut im Weinviertel

Mit großer Wucht dürfte der Bankomat in Alberndorf aus der Verankerung gesprengt worden sein. Kaputte Fenster, das völlig zerstörte Foyer und Schäden am Nachbarhaus lassen jedenfalls keinen Zweifel daran. Gegen 3.10 Uhr am Dienstag schlugen die unbekannten Täter zu und waren wenige Augenblicke später auch schon mittels Kastenwagen in Richtung der tschechischen Grenze unterwegs. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung der Polizei blieb erfolglos.