Kleinflugzeug kracht in Wohnhaus: Zwei Todesopfer

Durch den Absturz wurde in dem Mehrfamilienhaus ein Brand entfacht. Der Hausbewohner Scott Gauthier berichtete, er habe ein lautes Geräusch gehört und gespürt, wie das Gebäude wackelte. „Das ganze Gebäude bebte, und dann ging meine Mutter hinaus, um nachzusehen, was los war, und sie fing an zu schreien: ‘Raus aus dem Haus‘“, sagte er dem Sender NBC10 Boston. Als er hinausging, habe bereits das gesamte hintere Gebäude in Flammen gestanden. „Man konnte die Flammen spüren, als stünde man neben einem Lagerfeuer.“