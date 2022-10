ÖBB-Rahmenplan: 19 Milliarden Euro bis 2028

Der Rahmenplan für die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sieht in den kommenden fünf Jahren Investitionen in der Höhe von 19 Milliarden Euro vor. Das hat der Ministerrat am Freitag für die Jahre 2023 bis 2028 festgelegt, teilte das zuständige Verkehrsministerium am Samstag mit. Es geht um den Ausbau der Bahn-Infrastruktur. Im Rahmenplan 2022 bis 2027 hatte es mit 18,2 Milliarden Euro weniger gegeben.