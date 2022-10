Höhenweg zwischen Fürstentum und Ländle

Streckenlänge: rund 6 km (Teilabschnitt)

Dauer: ca. 2 Stunden

Startpunkt: Parkplatz Ruine Neu-Schellenberg, alternativ Sägaplatz (Parkplatz) oder Postamt Schellenberg

Ausrüstung: Schuhe mit guter Profilsohle

Einkehrmöglichkeiten: Wirtschaft zum Löwen (Fr-Mo ab 10 Uhr), Weinlaube (Mi-Sa ab 18 Uhr, So ab 11.30 Uhr) in Schellenberg, zahlreiche Möglichkeiten in Feldkirch

Öffis: z.b.: Bus 11 ab Busplatz Feldkirch, Umstieg in Sargans, dort dann mit der Buslinie 33 bis zum Sägaplatz in Schellenberg.