600 Mio. Euro von EU für Österreichs Regionen

Die EU-Kommissarin für Kohäsion und Reformen, Elisa Ferreira, hat am Donnerstag in Wien das neue EU-Förderprogramm für Österreichs Regionen präsentiert. Bis 2027 habe die EU-Kommission 600 Millionen Euro für Investitionen in Österreichs Regionen genehmigt, so Ferreira. Ergänzt um nationale Mittel zur Kofinanzierung und Eigenmittel der Projektträger stünde eine Gesamtinvestitionssumme von 1,8 Milliarden Euro für die österreichischen Regionen zur Verfügung.