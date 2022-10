Zugräumungen: ÖBB entschuldigen sich bei Gästen

Europaweiter Fahrplanwechsel am 11. Dezember

Die ÖBB haben am Donnerstag zudem ihre Pläne ab dem europaweiten Fahrplanwechsel am 11. Dezember präsentiert. Im Nachtreiseverkehr gibt es verschiedene Erweiterungen. Beispielsweise werden Nightjets aus Wien und München, die bisher in Mailand enden, bis Genua verlängert. Am Tag sollen etwa einige österreichische Landeshauptstädte am Wochenende mit neuen Früh- und Spätverbindungen besser vernetzt werden.