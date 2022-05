Mehr Fahrgäste reservieren Plätze

Grund ist, dass die Österreichischen Bundesbahnen eine starke Rückreisewelle nach dem verlängerten Wochenende erwarten. Weitere Ursachen für die immer wieder stark ausgelasteten Züge sind das Klimaticket, hohe Spritpreise und die Reiselust nach dem Ende vieler Corona-Maßnahmen. Erst am Mittwoch und Donnerstag sind einzelne Züge komplett reserviert gewesen. Fünf Züge waren an diesen Tagen laut ÖBB überfüllt, weshalb Fahrgäste ersucht worden seien, freiwillig den Zug zu verlassen. Betroffen waren einige Hundert Menschen, die in Railjets von Wien nach Wiener Neustadt oder St. Pölten wollten. Sie wichen auf nachfolgende Züge und Regionalzüge aus.