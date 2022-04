Sitzstreik und Wortgefechte bei Osterfahrt im Zug

Skurrile Szenen spielten sich am Ostermontag in einem Railjet der ÖBB ab. Nachdem der Zug bereits heillos überfüllt war, mussten die Fahrgäste in Amstetten (Niederösterreich) einen überlangen Zwischenstopp in Kauf nehmen. Passagiere ohne Sitzplatz wurden angewiesen, umgehend auszusteigen. Es folgten Sitzstreik und heftige Wortgefechte!