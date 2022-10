China: Nur Männer bilden politische Machtelite

„Frauen tragen die Hälfte des Himmels“, so lautet ein bekanntes Zitat von Mao Tsetung. Der chinesische Staatsgründer (1893-1976) wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Frauen und Männer in der Volksrepublik gleichberechtigt sind. Allerdings hat sich diese Idee in den obersten Rängen der Kommunistischen Partei auch fast ein halbes Jahrhundert nach Maos Tod noch nicht durchgesetzt.