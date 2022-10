Obdachloser drosch auf hilflosen Radfahrer ein

Für blankes Entsetzen sorgte am 1. August auf dem Ennsradweg in Schladming die Attacke auf einen nichts ahnenden Urlauber (60) aus der Südoststeiermark: Beim Bauhof Mandling wurde er plötzlich und völlig grundlos von einem Mann vom Rad gerissen und mit so wuchtigen Schlägen und Tritten malträtiert, dass sämtliche Knochen brachen.