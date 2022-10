Heuriges Jahr in Italien wärmstes je gemessenes

In Europa rangiert das Jahr 2022 auf Platz drei der wärmsten Jahre seit 1800, während es weltweit auf Platz fünf zurückfällt. „Italien steht in gewisser Weise im Zentrum dieses Klimawandels, und zwar so sehr, dass es zu einer ,Tropikalisierung‘ des Klimas kommt“, wird Gozzini von der italienischen Nachrichtenagentur ANSA zitiert.