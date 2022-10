„Sie war böse“: Mutter erwürgt fünfjährige Tochter

Melissa Towne, die laut Angaben ihres Anwaltes an Schizophrenie leidet, habe die furchtbare Tat gestanden, berichten US-Medien. Passiert sei die Tat am Sonntag, am Montag wurde vor einem Gericht Mordanklage gegen die Frau erhoben und eine Kaution in der Höhe von 15 Millionen US-Dollar verhängt.