Mädchen vergewaltigt und via Internet angeboten

Was wusste die Mutter?

Unklar ist die Rolle der Mutter des Mädchens. In griechischen Medien wird unter Berufung auf Polizeiquellen gemutmaßt, dass die 37-Jährige von den Vorgängen gewusst haben könnte und sich deshalb womöglich ebenfalls wegen Zuhälterei verantworten müsse. Die Frau wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt.