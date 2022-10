Gegen Tunnelportal geprallt: Unfall endet tödlich

Autobahn gesperrt

Der 41-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, die Bludenzerin blieb bei dem verheerenden Unfall unverletzt. Am Fahrzeug des Mannes entstand Totalschaden, am Pkw der Frau erheblicher Sachschaden. Aufgrund des folgenschweren Unfalles musste die A14 in Fahrtrichtung Tirol am Sonntagabend von 19.50 Uhr bis 23.20 Uhr wegen des Einsatzes von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch das Stadtgebiet von Feldkirch umgeleitet.