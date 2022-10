Medizinstudenten das erste Mal im weißen Kittel

Sie haben schon vier erfolgreiche Studien-Semester hinter sich, in denen die Medizinstudierenden die Grundlagen der Medizin erlernt haben. Nun folgt der klinische Teil der Ausbildung im Kepler Universitätsklinikum und in den Lehrkrankenhäusern der Medizinischen Fakultät der JKU. Und dieser Teil wird auch mit einer ganz besonderen Zeremonie eingeläutet. 165 Medizinstudierende sind am Samstag bei der „White Coat Ceremony“ an der Uni erstmals symbolisch in jenen weißen Kittel geschlüpft, der künftig ein Teil ihrer Arbeitskleidung als Ärztinnen und Ärzte sein wird.