Salinen-Chef fordert Öffnung von Nord Stream 2

100 Millionen Euro in 5 Jahren

Wachsen wolle man vor allem in Bereich der verpackten Speisesalz-Spezialitäten, wo die höchste Wertschöpfung liege. Das aktuelle Investitionsprogramm - 100 Mio. in 5 Jahren - laufe wie geplant weiter, in den vergangenen eineinhalb Jahren seien rund 40 Mio. Euro etwa in eine neue Trocknungsanlage, eine Verpackungsmaschine und in neue Bohrstellen im Bergbau investiert worden. „Aber wir müssen sehr sorgfältig auf unser Liquidität schauen“.