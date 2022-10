Drei schnelle Tore ebneten Eisbären den Sieg

Dritter Sieg in Folge! Die EK Zeller Eisbären gewannen am Samstagabend in der Alps Hockey League mit 5:2 (1:0, 0:3, 1:2) in Sterzing. Schon in der sechsten Minute gingen die Hausherrren aus Südtirol in Führung. Erst ab der Hälfte des zweiten Abschnitts drehten die Gäste aus dem Pinzgau dann so richtig auf.